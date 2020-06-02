На Буковині вже помер 151 пацієнт із підтвердженим COVID-19

У Чернівецькій області за минулу добу померли дві жінки із важкими пневмоніями, в однієї із них був підтверджений COVID-19. Загалом коронавірус підтвердили у 151 померлого пацієнта з Буковини.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької ОДА.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 2 летальних випадки. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 151", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що померлі дві жінки мали важкі форми двобічної пневмонії та супутні захворювання.

"48-річна чернівчанка із підтвердженим коронавірусом мала також гіпертонію, опасистість (надмірну вагу), хронічне захворювання легень, пневмофіброз. ️Жінка 1966 р. н. зі Сторожинецького району мала підозру на коронавірус, хворіла також на гіпертонію та кардіосклероз", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу 328 нових випадків.

У Чернівецькій області підтвердили 3410 випадків інфікування COVID-19. З них 981 пацієнт одужав, а 151 людина померла.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10 078 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 328 нових випадків.