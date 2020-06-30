Львівщина продовжила карантин ще на тиждень

У Львівській області до 7 липня продовжили карантин у зв’язку з високими показниками захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 червня, на засіданні обласної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Як наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький, «ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людей, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної познаки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий порівняно з початком пандемії».

За його словами, життя і здоров’я людей в пріоритеті, тому про послаблення обмежень поки що не йдеться.

За даними директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 44,4% від загальної кількості (при нормі менше ніж 50%). Cередня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 87,2 на 100 тисяч населення (при нормі більш ніж 24).

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19,0% при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 24,9% при нормі менш як 11%", - додав директор департаменту.

Відтак комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 7 липня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

За даними МОЗ, Київ та 14 регіонів України, серед яких і Львівщина, не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.