Рівень захворюваності медиків на COVID-19 із квітня знизився вдвічі - Степанов

Рівень захворюваності медичних працівників на COVID-19 знизився до 9% від початку квітня цього року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"Провів разом із заступниками онлайн-зустріч із послами країн "Великої сімки" та послом делегації ЄС в Україні...Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 складав 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%”, - поінформував міністр.

За його словами, це сталося завдяки забезпеченню лікарень засобами індивідуального захисту, які на початку епідемії в Україні були взагалі відсутні.

Окрім того, під час зустрічі сторони обговорили ситуацію з подоланням пандемії COVID-19. “Наголосив, що останнім часом в Україні фіксується приріст захворюваності, особливо у західних регіонах”, - зазначив Степанов.

Також він підкреслив, що в процесі реформування медицини міністерство має намір прийти до стандартизації надання медичної допомоги в Україні.

За словами міністра, обговорили і пріоритетність питання імунізації. З цього приводу, зазначив Степанов, МОЗ посилює роботу в кожному з регіонів задля організації зручного та безпечного процесу вакцинації у період карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.