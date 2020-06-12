У Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у 95 осіб - Кличко

На сьогодні в Києві вже 3766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу - 95 зафіксованих випадків.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 95 осіб. Серед них 16 медиків. Одна людина померла", - поінформував Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в столиці вже 3766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За його словами, серед тих, хто захворів: 50 жінок віком від 20 до 83 рокiв і чотири дівчинки – від немовляти менше одного місяця до 17 років. Також 36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв. Та п'ятеро хлопчиків - від одного року до 13.

Кличко повідомив, що до медзакладів столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 79 осіб. Загалом коронавірус подолали 1132 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 24, у Дарницькому – 23 та в Оболонському районі – 11 випадків.

Як повідомлялось, станом на 12 червня загалом в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.