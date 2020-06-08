В уряді нагадали про три умови для наступного етапу послаблення карантину
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.
“Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні: інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) становить менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення у період умовного піку епідемії на території України + 50%); завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання)”, - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що охоплення тестуванням має бути не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів має складати понад 12 на 100 000 населення.
Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.
24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів. Також Кабінет міністрів ввів адаптивний карантин до 22 червня.