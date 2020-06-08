У Києві за добу підтвердили 72 випадки COVID-19 - Кличко

​​За минулу добу, 7 червня, у Києві підтвердили 72 нові випадки COVID-19, серед інфікованих - шестеро медиків.

Про це у Telegram написав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ще в 72 мешканців Києва підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Серед них - шестеро медиків", - зазначив Кличко.

На сьогодні в столиці вже 3490 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

За його інформацією, захворіли: 43 жінки віком від 23 до 84 рокiв; 25 чоловікiв від 21 до 71 року; 2 дівчинки, яким 1 і 9 років, та 2 хлопчиків 8 місяців та 10 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нових.