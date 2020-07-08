У Прилуках закрили дитсадок через COVID-19 у виховательки

У Прилуках на Чернігівщині на два тижні призупинили роботу дитсадка-ясел №15 через те, що в одної з виховательок виявили коронавірусну інфекцію.

Рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкома, повідомляє пресслужба Прилуцької міської ради.

"З метою недопущення поширення випадків коронавірусної інфекції та встановлення обмежувальних протиепідеміологічних заходів у зв'язку з виявленням випадку захворювання коронавірусною інфекцією члени виконавчого комітету ухвалили рішення тимчасово з 8 липня призупинити освітній процес у ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №15 на 14 календарних днів, до 21 липня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Напередодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головний лікар КНП "Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Людмила Слободенюк поінформувала, що у місцевої мешканки, виховательки закладу дошкільної освіти №15, виявлено COVID-19. Станом на 7 липня жінка перебувала в інфекційному відділенні КНП "Прилуцька центральна міська лікарня".

За даними директора закладу дошкільної освіти №15 Світлани Веремієнко, у ЗДО працює 55 осіб, відвідує садочок 71 дитина. Директор зазначила, що вихователька, яка захворіла, мала безпосередній контакт із 3 працівниками групи, на момент виявлення захворювання у групі перебувало 7 дітей.

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Загалом, за інформацією Чернігівскої обласної держадміністрації, в області підтверджено 584 випадки COVID-19. За минулу добу зафіксовано 8 нових випадків підтвердженого діагнозу інфікування на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні кількість випадків COVID-19 становить 50 414, серед яких 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужали.