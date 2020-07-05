У Тернополі закрили дитсадок через коронавірус у дітей

У Тернополі призупинено роботу дитсадка через піждтвердження коронавірусу у п'ятьох дітей.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

"У 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6 лабораторно підтвердили коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-ти денний карантинний період ( самоізоляція контактних і медичне спостереження за ними).

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні лабораторно підтверджено ще 823 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 48 500.