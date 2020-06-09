На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок

У місті Ірпінь Київської області зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку, через що заклад вирішили закрити на карантин.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Олександр Маркушин.

Коронавірус виявили у дитсадку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, востаннє вона була в закладі 29 травня, ще до поновлення його роботи, після чого пішла на лікарняний.

У дитсадку проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

Як раніше повідомляло агентство, у броварському садочку “Калинка”, зачиненому на карантин ще 5 червня, у 9 дітей та 3 дорослих був підтверджений діагноз COVID-19.