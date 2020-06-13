Суди винесли рішення про порушення карантину на 4,5 мільйона — нарада з Президентом

Упродовж дії карантину складено 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки щодо коронавірусу, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн гривень.

Про це йшлося на селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з Кабінетом міністрів і правоохоронними відомствами, повідомляє пресслужба глави держави.

“Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції та чекає від уряду прогнозів і рішень у зв’язку зі збільшення кількості підтверджених випадків захворювань на COVID-19.

Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.

станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Із 22 травня до 22 червня діє адаптивна модель карантину.