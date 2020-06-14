У Києві за добу зафіксували 66 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Києві виявили 66 нових випадків захворювання на COVID-19, одна людина померла.

Така інформація опублікована на сторінці Кличко-мер у Facebook.

“Ще в 66 мешканців Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одна людина померла. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 88 людей. На сьогодні в Києві вже 3904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Серед тих, хто захворіли за минулу добу, 37 жінок віком від 24 до 80 рокiв та троє дівчаток - одній 4 роки, двом - по 11. А також - 25 чоловікiв від 18 до 62 рокiв і 9-річний хлопчик. Серед виявлених 66 випадків хворобу діагностували у 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 12, Солом‘янському — 11, Голосіївському та Деснянському - по 8 випадків.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадки COVID-19, за добу - 648 нових.