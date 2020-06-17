Масові заходи, метро, спортзали: що заборонять у разі посилення карантину

Уряд оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на Тelegram-каналі.

“Сьогодні уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня, адже це наразі найефективніший спосіб протистояти поширенню коронавірусу. Рішення ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін... Водночас ми оновили механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень”, - зазначив Шмигаль.

За його словами, карантинні обмеження можуть встановлюватися щодо: проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів; діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену; перевезення пасажирів у всіх видах сполучень; відвідування закладів дошкільної освіти; роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів; діяльності закладів харчування.

Шмигаль уточнив, що регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься той, у якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок становить понад 50%; середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перевищує 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.

Прем'єр-міністр зазначив, що рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

За словами Шмигаля, під час адаптивного карантину також заборонятиметься перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без надягнутих засобів індивідуального захисту, а в транспорті - перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж передбачено місць для сидіння.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів також прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.