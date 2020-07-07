"Велика цифра": показник захворюваності на COVID-19 в Україні - 62,4 особи на 100 тисяч

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення, що пояснюється спалахами хвороби на Вінниччині, Закарпатті та Києві.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“Сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення. Однак така велика цифра виникла через спалахи в окремих регіонах, як-от Вінниччина, Закарпаття, а також у місті Києві”, - поінформував глава уряду.

На нараді зазначалося, що уряд ретельно вивчає практики подолання коронавірусу за кордоном, а також досвід інших країн з підготовки до початку нового навчального року 1 вересня.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей з пневмонією та наголосив, що всі, хто помер цієї доби від наслідків COVID-19 – а це 21 людина, – мали серйозні супутні захворювання та були в зоні ризику.

Водночас, як зазначається, МОЗ має з'ясувати ситуацію в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, яка стала осередком соціальної напруги через брак місць для хворих на COVID-19 та брак лікарів.

Як повідомляв Укрінофрм, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19, зокрема 564 за добу.