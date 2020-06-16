У Києві за добу 28 інфікованих коронавірусом, двоє померли

На сьогодні в столиці вже 3985 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 28 людей. Двоє хворих померли", - поінформував він.

Серед тих, що захворіли: 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв; дівчинка, якій 9 років, та 9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв і семирічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 2 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі -7. Деснянському - 5. Та в Дніпровському - 4 випадки.

"Зазначу, що така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Оскільки вчора в МОЗ, куди надсилають всі результати лабораторних досліджень, у зв’язку із встановленням нової програми з реєстрацiї випадкiв захворювання та перебоями в роботi iнтернету, деякi данi оброблялись iз запiзненням", - повідомив Кличко.

"Київський лабораторний центр МОЗ України" робив дослідження в звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу.

"Тому розслаблятися зарано. Будьте обережними. Бережіть себе", - закликав мер.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано за минулу добу 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей.