Уряд посилив соцпідтримку безробітних переселенців на період карантину

Уряд посилив соцпідтримку безробітних переселенців на період карантину

Укрінформ
Кабмін схвалив постанову, яка передбачає надання щомісячної допомоги непрацевлаштованим переселенцям для покриття витрат на проживання у період карантину, а також упродовж місяця після його скасування.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 17 червня, інформує пресслужба Мінсоцполітики.

"Постанова передбачає надання непрацевлаштованим внутрішньо переміщеним особам щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в установленому раніше розмірі та упродовж одного місяця після скасування карантину", - йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики зауважують, що для посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, які не були працевлаштовані у період карантину, запроваджено механізм не застосовувати норми щодо припинення виплати для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в разі їх непрацевлаштування.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

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