Уряд посилив соцпідтримку безробітних переселенців на період карантину

Кабмін схвалив постанову, яка передбачає надання щомісячної допомоги непрацевлаштованим переселенцям для покриття витрат на проживання у період карантину, а також упродовж місяця після його скасування.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 17 червня, інформує пресслужба Мінсоцполітики.

"Постанова передбачає надання непрацевлаштованим внутрішньо переміщеним особам щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в установленому раніше розмірі та упродовж одного місяця після скасування карантину", - йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики зауважують, що для посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, які не були працевлаштовані у період карантину, запроваджено механізм не застосовувати норми щодо припинення виплати для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в разі їх непрацевлаштування.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.