Реєстр переселенців можуть передати Мінсоцполітики

Мінреінтеграції веде переговори з Міністерством соціальної політики України про можливу передачу їм реєстру внутрішньо переміщених осіб.

Про це глава Мінреінтеграції Олексій Резніков заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що внутрішньо переміщені особи - це «наша компетенція», і Мінреінтеграції має допомогти їм знайти роботу, вирішити соціальні питання, питання освіти тощо.

«Їх близько 1 млн 470 тис. осіб за оцінкою Мінсоцполітики. За нашими оцінками, 900 тис. мешкає на підконтрольній території, а близько 500 тис., не знайшовши собі можливостей жити або працювати, повернулися назад. Йдеться про офіційно зареєстрованих. Поки що цей реєстр у віданні Міністерства соціальної політики, ми зараз ведемо з ними діалог про можливу передачу нам цього реєстру», - сказав Резніков.

За його словами, передача такого реєстру буде пов'язана з передачею державних програм, фінансування і штатного персоналу, який може вести цей реєстр.