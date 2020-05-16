На наступній ТКГ Україна представить групу переселенців з Донбасу – Єрмак

Українська сторона на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції презентує групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав на зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та Головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба Президента.

«Керівник Офісу Президента поінформував, що на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області та покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень», - йдеться у повідомленні.

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Єрмак також розповів послам про засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (ТКГ), яке відбулося напередодні за участю оновленого складу української делегації. Він зазначив, що представництво української сторони було значно підвищено – до рівня віцепрем'єр-міністра, заступників міністрів, а також голів комітетів Верховної Ради, що демонструє прагнення України інтенсифікувати та зробити більш ефективною роботу в Мінському процесі.

«Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу», – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в Мінському процесі.