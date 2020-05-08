Зеленський вважає правильними кадрові зміни в делегації до ТКГ

Президент Володимир Зеленський вважає правильним кроком зміну складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Про це він заявив на брифінгу у Луганській області, який транслював телеканал «Наш», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що ми дійсно зробили дуже правильний крок. Нас підтримують в цьому Німеччина і Франція. Хотілося б, щоб також до цього формату приєдналася Російська Федерація. Чому? Тому що ми хочемо, щоб все було дуже швидко, щоб люди, які знаходяться на засіданнях Тристоронньої контактної групи, могли приймати рішення, щоб у них був статус, державний статус ", - сказав Зеленський.

Він зазначив що у зв`язку з карантином, засідання ТКГ проходять в онлайн форматі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Її і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).