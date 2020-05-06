Кулеба вважає, що зміни у складі делегації в ТКГ посилюють позиції України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зміни у складі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі посилюють позиції України на міжнародній арені.

Про це Кулеба заявив «Радіо НВ», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я завжди ставлюся позитивно до будь-якого посилення позицій України на міжнародній арені… Якби ці зміни (у складі української делегації у ТКГ – ред.) не означали посилення, то вони б просто не робилися», - сказав дипломат.

За його словами, тут є «дуже проста логіка».

«Ви бачите появу в списку представників уряду, а саме віцепрем’єр-міністра, відповідального за реінтеграцію наших територій на сході України. Тобто створюється вертикаль не лише вироблення рішень, але й реалізації цих рішень. І друге - ви бачите появу представників парламенту, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що парламент має бути безпосередньо залучений до тих рішень, які напрацьовуються у Тристоронній контактній групі, де Україна і Росія за посередництва ОБСЄ ведуть діалог щодо припинення російської агресії на сході України», - зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

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До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).