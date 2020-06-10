Тернополю і трьом районам області рекомендують посилити карантин

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала посилити карантинні заходи у Тернополі та трьох районах області.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Тернополі, Тернопільському й Збаразькому районах фахівці рекомендують посилити карантинні заходи. На цих територіях місцевим комісіям техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій також рекомендують розглянути питання призупинення введення адаптивного карантину, адже показник інцидентності там перевищує допустиму норму», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації, щоб не допустити нової хвилі захворювання на COVID-19.

За підсумками засідання, жорсткіші карантинні заходи й надалі продовжуватимуться у Кременецькому районі. Натомість, у Шумському районі, де протягом тижня немає нових захворювань на COVID-19, відбудеться послаблення обмежень.

Як повідомили кореспондентові агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 10 червня на Тернопільщині зафіксовано 313 випадків COVID-19, з них 26 – летальних, 987 людей одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 червня в Україні 28 381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12 769 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 525 нових випадків.