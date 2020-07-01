Укрзалізниця переводить частину працівників на чотириденний робочий тиждень

З 1 липня Укрзалізниця запроваджує чотириденний робочий тиждень для низки категорій своїх працівників.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«З 1 липня на чотириденний робочий тиждень перейдуть у першу чергу співробітники апаратів управлінь центрального офісу Укрзалізниці, регіональних філій і філій та інженерно-технічні працівники», - йдеться у повідомленні.

Запровадження неповного робочого тижня не торкнеться робітників, які працюють за змінним графіком, зайнятих на роботах капітального характеру (реконструкції та капітального ремонту колії, стрілочних переводів, штучних споруд), з ремонту, обслуговування й налагодження основного технологічного устаткування, безпосереднього перевезення вантажів і пасажирів та їх обслуговування.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, скорочення робочого тижня для окремих працівників - це вимушений крок, про який було заздалегідь повідомлено наприкінці квітня. І вже наприкінці серпня цього року компанія повернеться до перегляду цього рішення.

«Усе залежатиме від відновлення економіки України та обсягів вантажних залізничних перевезень. Я впевнений, що компанія впорається з цією кризою та вийде з нею сильнішою й ефективнішою», - зазначив Юрик.

Як повідомляв Укрінформ, в АТ «Укрзалізниця» заявляли, що запровадження чотириденного робочого тижня в компанії відбудеться у разі продовження карантинних заходів в Україні. Адаптивний карантин у країні було продовжено до 31 липня.