Загроза нацбезпеці: Укрзалізниця про рішення Верховного суду щодо правонаступництва

Велика Палата Верховного Суду визнала АТ "Укрзалізниця" правонаступником за боргами державних підприємств залізничної галузі, зокрема ДП «Донецька залізниця».

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Рішення Великої Палати Верховного Суду про правонаступництво АТ «Укрзалізниця» за боргами державних підприємств залізничної галузі, зокрема ДП «Донецька залізниця», загрожує національній безпеці та економіці України", - йдеться у повідомленні.

Так, за рішенням Верховного Cуду АТ «Укрзалізниця» визнане правонаступником, зокрема, ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації АТ — 21 жовтня 2015 року.

Зазначається, що така позиція суду щонайменше ставить контрагентів підприємств та установ залізничного транспорту, у тому числі тих, що розміщені на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, правонаступництво за зобов’язаннями яких, згідно з позицією Верховного Суду, настало в Укрзалізниці, у вигідніші умови в рамках судових процесів. Відтак, стверджують в Укрзалізниці, компанія буде позбавлена можливості обґрунтовано заперечити або подати докази на спростування їх вимог, зважаючи на відсутність у товариства будь-яких первинних документів, оскільки вся інформація та документи з початком антитерористичної операції залишились у ДП «Донецька залізниця» та структурних підрозділах на територіях, що тимчасово не контролюються органами державної влади України.

Крім цього, стурбовані в компанії, таке рішення Верховного Суду по факту означає, що Укрзалізниця буде зобов’язана погасити всі борги ДП «Донецька залізниця», не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу. Наразі на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей знаходиться понад 20 тис. вантажних вагонів Укрзалізниці, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів.

За приблизними підрахунками Укралізниці, сума фінансових зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, серед яких є підприємства власності резидентів Російської Федерації, зокрема, ПАТ «Сбербанк» на суму 3,5 млрд грн, ПАТ «ВТБ Банк» на суму 1,2 млрд грн тощо, та надані якими кредитні ресурси були використані ДП на придбання та оновлення основних засобів, які з початком збройного конфлікту на сході України залишилися на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Читайте також: Укрзалізниця розширює обмеження щодо ввезення порожніх іноземних вагонів

В Укрзалізниці наголошують, що таке рішення ставить під загрозу фінансовий стан та стабільність функціонування товариства, оскільки погашення такої значної суми боргу без фактичного отримання активів ДП «Донецька залізниця» може призвести до дестабілізації платіжної ситуації компанії, яка і так є складною через епідемію COVID-19.

Укрзалізниця вже звернулася до Президента, Прем’єр-міністра, Верховної Ради України, органів державної влади з проханням вжити всіх можливих заходів для захисту прав та інтересів товариства.