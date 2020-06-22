Укрзалізниця розширює обмеження щодо ввезення порожніх іноземних вагонів

АТ "Укрзалізниця" з 21 червня 2020 року розширило список типів вантажних вагонів іноземних власників, на в’їзд яких в Україну в порожньому стані введена заборона.

Про це повідомляє медіацентр "Магістраль".

«Із 21 червня 2020 р. Укрзалізниця вводить конвенційну заборону на в’їзд приватних порожніх вагонів приналежності інших держав на адресу будь-яких отримувачів», — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зауважують, що така заборона введена не вперше.

"З осені 2019 року діє конвенція на в’їзд порожніх піввагонів.Нині ж список розширений на інші основні типи рухомого складу, зокрема зерновози, цементовози і криті вагони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що введення заборони спричинене перенасиченням в Україні парку вантажних вагонів і є засобом боротьби з профіцитом. При цьому навантажені вагони інших держав можуть без обмежень заходити в Україну, а також вивозити вантажі вітчизняних виробників. Для експортних відправлень можна залучати порожні вагони українських власників, зокрема і приналежності АТ «Укрзалізниця».

Планується, що конвенція діятиме, доки обсяги перевезень в Україні не підуть вгору і не знадобиться додатковий порожній рухомий склад з інших держав.

Головним постачальником рухомого складу для здійснення перевезень на просторі з шириною колії 1520 мм є Російська Федерація, в якій також спостерігається профіцит парку.