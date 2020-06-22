Укрзалізниця розширює обмеження щодо ввезення порожніх іноземних вагонів
Про це повідомляє медіацентр "Магістраль".
«Із 21 червня 2020 р. Укрзалізниця вводить конвенційну заборону на в’їзд приватних порожніх вагонів приналежності інших держав на адресу будь-яких отримувачів», — йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці зауважують, що така заборона введена не вперше.
"З осені 2019 року діє конвенція на в’їзд порожніх піввагонів.Нині ж список розширений на інші основні типи рухомого складу, зокрема зерновози, цементовози і криті вагони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що введення заборони спричинене перенасиченням в Україні парку вантажних вагонів і є засобом боротьби з профіцитом. При цьому навантажені вагони інших держав можуть без обмежень заходити в Україну, а також вивозити вантажі вітчизняних виробників. Для експортних відправлень можна залучати порожні вагони українських власників, зокрема і приналежності АТ «Укрзалізниця».
Планується, що конвенція діятиме, доки обсяги перевезень в Україні не підуть вгору і не знадобиться додатковий порожній рухомий склад з інших держав.
Головним постачальником рухомого складу для здійснення перевезень на просторі з шириною колії 1520 мм є Російська Федерація, в якій також спостерігається профіцит парку.