Панютинський завод стане базовим для ремонту вантажних вагонів - Юрик

Панютинський завод стане базовим для ремонту вантажних вагонів - Юрик
Про це розповів в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.
«У ході реформи вагонного господарства Укрзалізниця не планує закривати вагонобудівні заводи, а навпаки – запропонує концепцію їх розвитку й спеціалізації. Панютинський завод стане базовим для ремонту й будівництва вагонів. Підприємство отримуватиме замовлення не лише від Укрзалізниці, а й від приватних власників рухомого складу», — сказав Юрик.
За словами керівника компанії̈, наразі на ринку вантажних вагонів спостерігається профіцит рухомого складу, зокрема за рахунок збільшення приватного парку, тому Укрзалізниця не планує нарощувати їх будівництво, а сконцентрується на ремонтах.
Крім того, на думку керівника товариства, уряд має підсилити вимоги до вікових показників та технічного стану вагонів, які використовуються на залізничній̆ мережі України.
«Це питання опрацьовується з Мінінфраструктури. Наразі приватні компанії̈ використовують вантажні вагони, які перебувають у дуже поганому технічному стані. Ми маємо заборонити експлуатацію таких вагонів, адже це безпека руху. Тим самим ми зможемо збільшити попит на виготовлення нових вагонів та ремонти», — зазначив керівник Укрзалізниці.