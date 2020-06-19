Панютинський завод стане базовим для ремонту вантажних вагонів - Юрик

Панютинський вагоноремонтний завод стане флагманом та базовим підприємством для ремонту й будівництва вантажних вагонів.

Про це розповів в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

«У ході реформи вагонного господарства Укрзалізниця не планує закривати вагонобудівні заводи, а навпаки – запропонує концепцію їх розвитку й спеціалізації. Панютинський завод стане базовим для ремонту й будівництва вагонів. Підприємство отримуватиме замовлення не лише від Укрзалізниці, а й від приватних власників рухомого складу», — сказав Юрик.

За словами керівника компанії̈, наразі на ринку вантажних вагонів спостерігається профіцит рухомого складу, зокрема за рахунок збільшення приватного парку, тому Укрзалізниця не планує нарощувати їх будівництво, а сконцентрується на ремонтах.

Крім того, на думку керівника товариства, уряд має підсилити вимоги до вікових показників та технічного стану вагонів, які використовуються на залізничній̆ мережі України.

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«Це питання опрацьовується з Мінінфраструктури. Наразі приватні компанії̈ використовують вантажні вагони, які перебувають у дуже поганому технічному стані. Ми маємо заборонити експлуатацію таких вагонів, адже це безпека руху. Тим самим ми зможемо збільшити попит на виготовлення нових вагонів та ремонти», — зазначив керівник Укрзалізниці.