Укрзалізниця сприяє СБУ в розслідуванні зловживань під час закупівель запчастин

АТ "Укрзалізниця" сприяє Службі безпеки України у розслідуванні зловживань посадовими особами ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" (КЕВРЗ) під час закупівлі запчастин для рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця сприяє Службі безпеки України в розслідуванні зловживань посадовими особами ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» під час закупівлі запчастин для рухомого складу. Днями правоохоронці провели обшуки на цьому підприємстві. У ході слідства встановлено, що гальмівні запчастини та механізми для гальмівних систем закуповувалися заводом у приватних підприємств за завищеними цінами без належних сертифікатів якості та невідомого походження", - йдеться у повідомленні.

Більше того, деталі постачалися з підробленими документами та виготовлялися кустарним способом, були не нові, а можливо, навіть викрадені у вітчизняних виробників. Цей злочин міг призвести до трагедії на залізничному транспорті.

Правоохоронці перевіряють причетність керівництва заводу та приватної особи, які могли в змові організувати постачання продукції невідповідної якості через підконтрольні комерційні структури.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Укрзалізниця відсторонила Василя Дутчака від виконання обов’язків голови правління ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод". Під час звіту за результатами роботи у першому кварталі 2020 року керівника підприємства перед наглядовою радою було виявлено ряд порушень.

Читайте також: Укрзалізниця відсторонила керівника Київського електровагоноремонтного заводу

Зокрема, завод перевищив на 7 млн грн планові витрати на закупівлю запчастин для ремонту електропоїздів. При цьому вартість комплектуючих цьогоріч не зростала, а по деяких позиціях навпаки - ціни знизилися.

Також в компанії повідомили, що СБУ задокументувала закупівлю неякісних запчастин для потреб компанії на понад 100 мільйонів гривень.