Укрзалізниця відсторонила керівника Київського електровагоноремонтного заводу

АТ "Укрзалізниця" відсторонило Василя Дутчака від виконання обов’язків голови правління ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця відсторонила Василя Дутчака від виконання обов’язків голови правління ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Під час звіту за результатами роботи у першому кварталі 2020 року керівника підприємства перед наглядовою радою виявлено ряд порушень", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, завод перевищив на 7 млн грн планові витрати на закупівлю запчастин для ремонту електропоїздів. При цьому вартість комплектуючих цьогоріч не зростала, а по деяких позиціях навпаки - ціни знизилися.

Укрзалізниця звернеться до Державної аудиторської служби України для проведення комплексного аудиту цього підрозділу компанії.

Як повідомлялось, ПрАТ «КЕВРЗ» є провідним підприємством України з виконання капітальних ремонтів електропоїздів.