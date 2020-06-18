Укрзалізниця відсторонила керівника Київського електровагоноремонтного заводу
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрзалізниця відсторонила Василя Дутчака від виконання обов’язків голови правління ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Під час звіту за результатами роботи у першому кварталі 2020 року керівника підприємства перед наглядовою радою виявлено ряд порушень", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, завод перевищив на 7 млн грн планові витрати на закупівлю запчастин для ремонту електропоїздів. При цьому вартість комплектуючих цьогоріч не зростала, а по деяких позиціях навпаки - ціни знизилися.
Укрзалізниця звернеться до Державної аудиторської служби України для проведення комплексного аудиту цього підрозділу компанії.
Як повідомлялось, ПрАТ «КЕВРЗ» є провідним підприємством України з виконання капітальних ремонтів електропоїздів.