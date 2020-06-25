Кабмін схвалив проєкт, який відтермінує виплату Укрзалізницею дивідендів за 2019 рік

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про управління об’єктами державної власностіˮ, який дозволить АТ "Укрзалізниця" відтермінувати виплату дивідендів за 2019 рік.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 25 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з текстом пояснювальної записки, схвалений Кабміном документ пропонує запровадити економічну підтримку Укрзалізниці в умовах стрімкого зниження обсягів виробництва, що пов'язане з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням карантину.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 18 "Прикінцеві положення" Закону України “Про управління об’єктами державної власності" щодо забезпечення додаткових економічних гарантій, зокрема шляхом відтермінування виплати дивідендів за 2019 рік.

Як повідомлялось, АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2018 року збільшила чистий прибуток на 78% порівняно з 2017 роком - до 203,9 млн грн.

Кабінет міністрів України затвердив норматив виплати дивідендів за 2018 рік для Укрзалізниці у розмірі 30%.

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Чистий прибуток Укрзалізниці за 2019 рік становив 3 млрд грн, тоді як прибуток до оподаткування, виплати процентів та нарахування амортизації (EBITDA) - 17,3 млрд грн.