На Львівщині самовільно вирішили відновити перевезення попри карантин

На Львівщині самовільно вирішили відновити перевезення попри карантин

Укрінформ
Після акції протесту під стінами облдержадміністрації, перевізники Львівщини вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення усупереч рішенню влади продовжити карантин.

Про це в соцмережі Facebook написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"Перевізники Львівщини припинили акцію протесту біля Львівської облдержадміністрації та вирішили «самовільно» відновити приміські та міжміські перевезення", - йдеться в повідомленні.

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З 15-16 червня планують випустити на маршрути близько 60% автобусів від загальної кількості - на Східницю, Борислав, Трускавець, Дрогобич тощо.

Натомість у керівництві ЛОДА заявляють, що такі перевезення поза правовим полем і контролювати ситуацію мають поліція та Укртрансбезпека.

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка підтвердив ZAXID.NET, що перевізники з 15-16 червня відновлюють перевезення у райони. Таке рішення прийняли самовільно після того, як обласна комісія ТЕБ і НС не дослухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

"Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас і те, що ми будемо стояти під стінами ЛОДА – вони абсолютно на це не реагують. Тому ми шукаємо інші шляхи реалізації своїх прав на працю", – повідомив Велійка.

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З його слів, зараз перевізники укладають договори з підприємствами у районах, селах та селищах та з місцевою владою, "щоби легально на основі таких договорів працювати". Він наголосив, що таке рішення підтримали усі перевізники, які працюють на Львівщині - планують відновити перевезення на 60% від загальної кількості. Досі в режимі спецперевезень курсували лише 7% приміських автобусів.

При цьому перевізники обіцяють дотримуватися вимог – здійснювати перевезення виключно сидячих пасажирів, контролювати масковий режим. Тарифи збільшувати не планують. Додатковий транспорт будуть запускати у міру збільшення пасажиропотоку.

"Якщо ми зараз почнемо працювати і на нас буде чинитися тиск контролюючих органів, то ми відновимо акцію протесту, але вона буде більш масштабною", – заявив Велійка.

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Нагадаємо: рішенням обласної комісії ТЕБ і НС карантин на Львівщині продовжено до 19 червня. Приміські та міжміські перевезення на Львівщини зупинили з початком карантину – 18 березня.

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