На Львівщині самовільно вирішили відновити перевезення попри карантин

Після акції протесту під стінами облдержадміністрації, перевізники Львівщини вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення усупереч рішенню влади продовжити карантин.

Про це в соцмережі Facebook написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"Перевізники Львівщини припинили акцію протесту біля Львівської облдержадміністрації та вирішили «самовільно» відновити приміські та міжміські перевезення", - йдеться в повідомленні.

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З 15-16 червня планують випустити на маршрути близько 60% автобусів від загальної кількості - на Східницю, Борислав, Трускавець, Дрогобич тощо.

Натомість у керівництві ЛОДА заявляють, що такі перевезення поза правовим полем і контролювати ситуацію мають поліція та Укртрансбезпека.

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка підтвердив ZAXID.NET, що перевізники з 15-16 червня відновлюють перевезення у райони. Таке рішення прийняли самовільно після того, як обласна комісія ТЕБ і НС не дослухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

"Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас і те, що ми будемо стояти під стінами ЛОДА – вони абсолютно на це не реагують. Тому ми шукаємо інші шляхи реалізації своїх прав на працю", – повідомив Велійка.

З його слів, зараз перевізники укладають договори з підприємствами у районах, селах та селищах та з місцевою владою, "щоби легально на основі таких договорів працювати". Він наголосив, що таке рішення підтримали усі перевізники, які працюють на Львівщині - планують відновити перевезення на 60% від загальної кількості. Досі в режимі спецперевезень курсували лише 7% приміських автобусів.

При цьому перевізники обіцяють дотримуватися вимог – здійснювати перевезення виключно сидячих пасажирів, контролювати масковий режим. Тарифи збільшувати не планують. Додатковий транспорт будуть запускати у міру збільшення пасажиропотоку.

"Якщо ми зараз почнемо працювати і на нас буде чинитися тиск контролюючих органів, то ми відновимо акцію протесту, але вона буде більш масштабною", – заявив Велійка.

Нагадаємо: рішенням обласної комісії ТЕБ і НС карантин на Львівщині продовжено до 19 червня. Приміські та міжміські перевезення на Львівщини зупинили з початком карантину – 18 березня.