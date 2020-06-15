На Рівненщині після 22 червня продовжать карантин

У Рівненській області карантин триватиме і після 22 червня.

Про це заявив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін на щоденному онлайн брифінгу, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У зв’язку із захворюваністю на території Рівненщини і результатами, які ми отримали за останні дві доби, пом’якшення карантину з 22 червня не відбудеться. Карантин на Рівненщині доведеться продовжувати. Лише за останні дві доби зафіксовано 151 новий випадок інфікування COVID-19. А всього за час пандемії – 2462», - повідомив Подолін.

Він додав, що за останній тиждень зростає показник кількості хворих з коронавірусом на 100 000 населення в області зростає. На сьогодні вже є перевищення 30 відсотків (за вимогами МОЗ, показник інцидентності, тобто кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення для послаблення карантину має складати менше 12 - ред.). Тому є підстави не послаблювати карантин на території області, наголосив Сергій Подолін.

Посадовець звернувся до правоохоронних органів з проханням посилити контроль щодо тих, хто порушує карантинні вимоги.

Як повідомляло агентство, станом на 15 червня на Рівненщині зареєстровано ще 14 нових випадків захворювання на коронавірус.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, сталося 47 летальних випадків. Подолали COVID-19 уже 1316 людей.

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.