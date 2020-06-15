Як і коли посилювати карантин: МОЗ внесе зміни до своєї постанови

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував внесення змін до постанови щодо дотримання карантину на предмет визначення обставин переходу областей на жорсткіші заходи у разі погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вноситимуться зміни до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів. Вони визначатимуть, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це буде потрібно на випадок погіршення епідемічної ситуації”, - ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, станом на 15 червня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

В Україні наразі лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.