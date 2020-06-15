Київ та десять областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 15 червня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, для пом'якшення карантину вона повинна бути менше 12 осіб на 100 тис. населення), великою завантаженістю лікарень та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як зазначили в МОЗ, дані з АР Крим та м. Севастополя щодо визначених критеріїв відсутні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.