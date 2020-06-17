У київському метро перевірили, чи пасажири в масках

Працівники поліції та Київського метрополітену провели інспекцію у вагонах столичного метро щодо дотримання маскового режиму пасажирами, зокрема у вагонах.

Про це поінформувала заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми проводимо спільно з поліцією інспекцію дотримання маскового режиму нашими пасажирами у вагонах поїздів. Зрозуміло, що метрополітен повинен працювали, люди хочуть їздити на роботу, але водночас хочеться щоб люди дбали про свою безпеку і дотримувались елементарних правил", - розповіла Макогон.

Масковий режим у київському метро / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Під час інспекції "червоною" гілкою підземки можна було помітити, що порушників маскового режиму у вагонах метро досить багато. Одні на зауваження поліції одразу ж одягають маску, інші ж відмовляються та грубо відповідають, сказала Макогон.

За її словами, у підземці сьогодні працює контроль з представників метрополітену та працівників поліції, і вхід без маски у підземку заборонений.

"Але вже на ескалаторі ми помічаємо, і пасажири нам повідомляють, що у вагонах та на ескалаторах люди починають знімати маски...Тому ми сьогодні хочемо проінспектувати вагони, поговорити з людьми і спробувати донести про важливість дотримання маскового режиму", - наголосила вона.

Водночас Макогон зауважила, що щодня пасажиропотік у підземці зростає, тому доводиться обмежувати вхід на станції у пікові години.

"Коли ми відкрилися у перший день, ми перевезли понад 300 тисяч людей. На сьогоднішній день ми перевезли уже 904 тисяч людей. До карантину ми перевозили півтора мільйона пасажирів. Зрозуміло, що сьогодні ми перевозимо менше, але мільйон пасажирів - це достатньо багато, тому, відповідно, у вранішні і вечірні години пік ми змушені прикривати станції на вхід, обмежувати. Наприклад, станція "Хрещатик" - тут четверо дверей, і на пікову годину може працювати станція на двоє дверей або на одні двері. І такі станції, як "Академмістечко", "Житомирська", "Лівобережна", "Чернігівська", "Святошин", де найбільші транспортні хаби, працюють у пікові години з обмеженням", - розповіла вона.

Як зазначив начальник відділу превенції управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, наразі поліція здійснює роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання норм карантину. У випадку відмови одягнути маску на таких пасажирів складаються адміністративні протоколи.

"Працівники поліції на сьогоднішній день проводять більше роз'яснювальну роботу щодо порушень карантинних заходів, згідно з постановою Кабінету міністрів. Але якщо пасажири не виконують прохання працівників поліції або реагують на це дуже агресивно, то на цих пасажирів складаються адміністративні протоколи. Після чого дані протоколи направляються до районних судів міста Києва, де суд вже визначає покарання даному громадянину - це може бути як усне зауваження, це може бути відкриття адміністративного провадження, а може бути накладення штрафу 17 тисяч гривень", - зазначив Киричук.

Він повідомив, що на сьогодні працівниками поліції з дня відкриття метрополітену, 25 травня, складено три адміністративні протоколи, а загалом складено 37 протоколів, які зараз перебувають на розгляді. По одному є рішення: Голосіївським районним судом міста Києва накладено штраф 17 тисяч гривень на одного з порушників.

"Сьогодні неможливо кожного оштрафувати на таку суму. Є люди, які просто забули одягнути маску, якщо їм зробити зауваження, то людина дістане маску і одягне. Є люди, у яких маска забруднилася, і вони її викинули. Таким людям робиться зауваження, і люди адекватно на це реагують. Люди, які налаштовані агресивно, які вступають у конфлікт з представником поліції, то вони притягуються до адміністративної відповідальності", - наголосив він.

У столичній підземці радять у випадку, коли ви побачили людину без маски у вагоні, скористатися кнопкою "пасажир-машиніст", щоб залучити правоохоронців на найближчій станції до таких порушників.

Також у підземці повідомили, що такі профілактичні інспекції з поліцією будуть проводиться й надалі.

Як повідомлялося, вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

Станом на 17 червня в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків.