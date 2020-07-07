В Україні зареєстрували 49 607 випадків COVID-19, за добу — 564

Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадки COVID-19, за добу — 564 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За добу захворіло 564 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 49 607 людей, з них 3 569 дітей та 7046 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За добу, за його словами, госпіталізовано 197 осіб, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 490 осіб.

Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1 283 летальних випадків, одужало 22 193 людей.

Найбільше захворілих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 144, Закарпатській - 83, та Києві - 63.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 липня кількість випадків COVID-19 складала 49 043.