Закарпаття може ще більше посилити карантин

На Закарпатті через велику кількість інфікованих коронавірусом осіб щодня можливе повернення до першого етапу карантину.

Про це заявив на брифінгу голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

“Дивлячись на високу кількість інфікованих коронавірусом осіб на Закарпатті щодня, ми стоїмо на порозі можливого повернення до першого етапу карантину”, - заявив Петров.

За його словами, в області спостерігається високий рівень завантаженості лікарень другої хвилі, які почали приймати хворих на коронавірус.

Разом із тим, зазначив голова ОДА, розвантажилися заклади першої хвилі — до 64%.

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“Останнім часом спалахи фіксують в населених пунктах області, де проводилися весілля, масові богослужіння, дні народження, поминки без дотримання карантинних заходів.” - наголосив Петров.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Закарпатті від 4 липня заборонили функціонування закладів для проведення весіль, поминальних обідів та випускних, знову обмежили богослужіння у храмах.

За даними МОЗ, станом на 9 липня за останню добу в області інфікувалося 89 осіб, 5 людей померли від коронавірусу.

В Україні загалом кількість випадків COVID-19 становить 51 224, за минулу добу виявлено 810 інфікованих. Одужали 23 784 пацієнти, продовжують хворіти 26113 осіб, померли - 1321.