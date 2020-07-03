Закарпаття посилює карантин

На Закарпатті рішенням обласної комісії ТЕБ та НС від 4 липня заборонено функціонування закладів для проведення весіль, поминальних обідів та випускних, знову обмежують богослужіння у храмах.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Закарпатської ОДА.

"На Закарпатті відбулося позапланове засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. Через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19, в області вирішено посилити карантинні заходи, зокрема обмежити на території області час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 4 липня на всій території області заборонено функціонування закладів (приміщень), які здаються в оренду для проведення масових заходів (весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо).

На Закарпатті також знову обмежують проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння дозволено проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів.

Разом із тим, у зв’язку із подальшим погіршенням епідситуації, тимчасово заборонити на території Міжгірського району роботу речових ринків.