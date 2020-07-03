За три дні перевірок виявили понад 2,7 тисячі порушень карантину – нарада в ОП

За три дні перевірок об’єктів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринків та закладів громадського харчування виявлено 2788 порушень карантинних заходів, про що складено протоколи та приписи.

Про це Президента Володимира Зеленського поінформували на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу за участю представників уряду та правоохоронців, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що з 19 червня було проведено понад 19 тис. таких перевірок. Їх кількість щодня збільшується, зокрема, за останні три дні здійснено майже 12 тис. перевірок.

«Люди втомилися та розслабилися, але бізнеси, які заробляють, мають нести відповідальність, якщо не контролюють дотримання заходів безпеки й тим самим наражають клієнтів на небезпеку зараження», – сказав Президент.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що на Закарпатті та Волині у медзакладах почали готувати більше ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.