У Житомирі кафе та ресторанам дозволили пускати гостей всередину

У Житомирській міській ОТГ з 26 червня кафе та ресторанам дозволили приймати відвідувачів всередині приміщень з урахуванням карантинних обмежень.

Рішення щодо відновлення повноцінної роботи закладів громадського харчування ухвалили 25 червня на позачерговому засіданні виконавчого комітету, повідомляє сайт Житомирської міської ради.

“З 26 червня кафе та ресторани зможуть приймати відвідувачів не лише на відкритих (літніх) майданчиках, але й всередині приміщень з умовою роботи до 22:00. Власники мають забезпечити дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років). Крім того, персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту обличчя, очей та рук ”, - йдеться в документі.

Відвідувачі також повинні перебувати у приміщенні у респіраторах або захисних масках (крім часу приймання їжі), та дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних норм.

Читайте також: У Вінниці обмежили час роботи ресторанів та нічних клубів

Зазначимо, що раніше заклади громадського харчування могли приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках.

Станом на 26 червня в Житомирській області зафіксовано 1366 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за останню добу - 29 осіб. На стаціонарному лікуванні знаходиться 95 пацієнтів. Інтенсивної терапії потребують 11 людей. Серед пацієнтів, хворих на коронавірус, 88 дітей та 224 медичні працівники, стан усіх задовільний.