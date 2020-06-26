У Вінниці обмежили час роботи ресторанів та нічних клубів

У Вінниці через збільшення кількості хворих на коронавірус міська рада обмежила час роботи ресторанів і нічних клубів — до 23.00.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«За останній тиждень у Вінниці зареєстровано 109 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. При нормативному показнику – до 30. У зв’язку з цим, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводить додаткові обмеження. З 27 червня час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності, розташованих на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, обмежено до 23-ої години», - йдеться у повідомленні.

Станом на 26 червня у Вінниці зафіксовано 1032 випадки COVID-19, з них за останню добу – 20 нових випадків. На стаціонарному лікуванні перебувають 84 пацієнта. На самоізоляції - 295 осіб. Активних випадків хвороби нині - 360.

Як повідомляв Укрінформ, У Вінниці з середи, 24 травня, низка суб’єктів господарювання працюють з 10.00. Зокрема, йдеться про заклади, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів, поштовою та кур’єрською діяльністю, тимчасовим розміщуванням та організацією харчування, а також страхові компанії. До переліку закладів, яким за рішенням міської комісії з ТЕБ та НС було змінено режим роботи через погіршення епідемічної ситуації, також увійшли страхові компанії, освітні установи та заклади з надання соціальної допомоги. Включено до цього переліку і суб’єкти господарювання, які працюють у сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

У Вінницькій області станом на 26 червня зареєстровано 1788 випадків інфікування COVID-19, за добу - 35 нових випадків.

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В Україні підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1109 нових випадків.