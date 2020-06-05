У Вінниці запрацювали 15 із 59 дитсадків

У Вінниці станом на п’ятницю запрацювали 15 дитячих садочків, відвідуваність становить 25%.

Про це у п’ятницю під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні вже поновило роботу 15 дитячих садочків, і поступово ми відкриваємо інші. По тих, як вже приймають діточок, було заявок від батьків близько тисячі, але фактично тільки 250 дітей відвідують садочки. В нас навіть були такі дні, коли в одному дитячому садочку на тридцять працівників було тільки двоє дітей", - сказав Моргунов.

За для безпечного відновлення роботи міських ДНЗ увесь їх персонал проходить медогляди та тестування на коронавірус. Станом на п’ятницю 65% із 2800 працівників садочків їх вже пройшли. Проведено 465 ІФА-досліджень і в одного зі співробітників ДНЗ діагностовано COVID-19. Медогляди та тестування на корона вірус проводяться коштом міського бюджету.

Усього у Вінницькій міській ОТГ працюють 59 садочків. Вони відновлюватимуть роботу поетапно.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 963 випадків COVID-19. За добу виявлено 553 нові випадки.

На Вінниччині кількість хворих на COVID-19 сягнула 1093-ох, за добу виявлено 16 нових випадків.