Батькам дали "карантинні" поради щодо дитсадків

Центр громадського здоров'я оприлюднив рекомендації щодо відвідування дитячих садочків в умовах пандемії COVID-19.

Поради оприлюднені в Facebook Центру громадського здоров'я.

"Приводячи та забираючи дитину, батьки мають використовувати захисну маску та дотримуватись фізичного дистанціювання (не менше одного метра) з іншими людьми. Не слід дозволяти дитині брати з собою в садочок іграшки з дому та забирати іграшки з садочка до дому", - йдеться у рекомендаціях.

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що в дитячих садочках мають дотримуються вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

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Зазначається, що у випадку, якщо вдома у дитини з’явились респіраторні симптоми (кашель, нежить, біль у горлі), навіть якщо вони ледь виражені, не слід вести малюка до садочка.

"Так ви наражатимете на небезпеку вихователів, інших дітей та їхні родини. У випадку респіраторних симптомів у дитини обов’язково зверніться до сімейного лікаря або педіатра", - наголошують в ЦГЗ

Також при використанні антисептиків для рук слід звертати увагу з якого віку, за інструкцією виробника, цим засобом може користуватися дитина.

"Саме батьки мають бути прикладом для дитини щодо правил дотримання фізичного дистанціювання, гігієни рук, респіраторної гігієни та етикету кашлю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 травня в Україні дозволено відновити роботу дитячих садочків.