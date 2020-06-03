У Києві після послаблення карантину запрацювали 466 дитсадків

З 1 червня у Києві розпочали роботу 466 дитячих садків.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у Києві працюють 466 дитячих садочків. Це ті заклади, що здійснили всі необхідні заходи для безпечної роботи", - сказав Кличко.

За його словами, персонал дитсадків пройшов інструктаж, як діяти у випадку спалаху респіраторного захворювання у дитсадку. Щодня дітям на вході і персоналу вимірюють температуру. Батькам до груп заходити заборонено.

Кличко розповів, що на сьогодні в дитсадки у Києві пішли майже 15 тисяч дітей. А до карантину в середньому садки щодня відвідувало понад 55 тисяч малюків.

"Багато батьків, у яких є можливість залишити дітей вдома чи з родичами, не повели дітей в садки, аби не наражати їх на небезпеку, і я вдячний їм за це", - зауважив міський голова.

Він повідомив, що у 62 дитячих садках тривають планові ремонтні роботи.

Як повідомлялося, у Києві з 1 червня розпочався наступний етап послаблення обмежувальних заходів. Зокрема, у столиці відкрили дитячі садочки, спортивні комплекси, зали та фітнес-центри, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів.