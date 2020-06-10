В українській армії - 138 хворих на COVID-19

Станом на ранок 10 червня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 138 осіб. За останню добу виявили три нові випадки.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 10 червня у Збройних Силах України хворіють 138 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужало – 154 особи, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 598 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи. За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону перебуває один військовослужбовець. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 2 особи у Київській та Чернівецькій областях. Їхній стан здоров’я задовільний, пацієнти отримують необхідне лікування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.

Фото: ДПСУ