В Україні змінили підхід до виписки з лікарні хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я змінило алгоритм виписки зі стаціонару хворого на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хотів би наголосити, що у нас змінені підходи до виписки хворих на коронавірусну хворобу зі стаціонарів, і зняття діагнозу коронавірус після одужання. Раніше критерієм для виписки була відсутність клінічних симптомів, а також два підряд негативних ПЛР-тести. Сьогодні цими критеріями становить відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що таким чином очікується збільшення кількості одужавших від коронавірусу.

За даними МОЗ, в Україні спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих на COVID-19.

"Ми відмічаємо зменшення кількості госпіталізацій, і кількість зменшення людей, які потрапляють у відділи інтенсивної терапії. Це може свідчити про те, що запроваджені нами заходи працюють, і плюс є таке припущення, що вірус в літній період може втрачати свою агресивність, і не визивати досить складних наслідків для здоров'я населення", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в той же час випадки госпіталізації і випадки потрапляння до відділень інтенсивної терапії та підключення до апаратів ШВЛ існують, тому втрачати пильність ще досить рано. За його словами, сьогодні майже 3 200 ліжок зайняті хворими з коронавірусом, і 98 осіб підключено до апаратів ШВЛ.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу - 525 нових.