Ляшко каже, що лабораторні центри прискорились з ПЛР-тестами

Лабораторні центри, які досліджують ПЛР-тести на коронавірус, почали надавати результати не пізніше ніж через добу.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в наших лабораторіях, які проводять ПЛР-тести, ми значно зменшили кількість черг. І в більшості лабораторій результати надаються не пізніше ніж через одну добу", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що черги є в місті Луцьк, там черга становить 706 зразків. За словами Ляшка, МОЗ організаційними методами допомагає зменшити цю чергу, і передає зразки іншим лабораторіям.

Ляшко додав, що в місті Києві чергу вдалося зняти, і наразі дослідження проводяться досить оперативно. Незначні черги з добовим резервом є в Київській області, Івано-Франківській області, Вінницькій області і в Одеській області.

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Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу - 525 нових.