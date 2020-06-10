Ляшко каже, що лабораторні центри прискорились з ПЛР-тестами
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні в наших лабораторіях, які проводять ПЛР-тести, ми значно зменшили кількість черг. І в більшості лабораторій результати надаються не пізніше ніж через одну добу", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що черги є в місті Луцьк, там черга становить 706 зразків. За словами Ляшка, МОЗ організаційними методами допомагає зменшити цю чергу, і передає зразки іншим лабораторіям.
Ляшко додав, що в місті Києві чергу вдалося зняти, і наразі дослідження проводяться досить оперативно. Незначні черги з добовим резервом є в Київській області, Івано-Франківській області, Вінницькій області і в Одеській області.
Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу - 525 нових.