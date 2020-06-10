Британія випередила Іспанію за кількістю заражень коронавірусом

Станом на 10 червня кількість випадків зараження коронавірусом у Великій Британії перевищила показники в Іспанії.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Як зазначається, у Британії зафіксовано 289 140 хворих на коронавірусну хворобу (+1 741 хворих за минулу добу), з них 40 883 померли (+286 нових смертей).

В Іспанії – 289 046 заражених (+249 нових випадків), з яких – 27 136 осіб померли.

Таким чином Велика Британія посідає четверте місце у світовій статистиці, Іспанія – п’яте.

Очолює список, як і раніше, США. Там на COVID-19 захворіли 2 045 549 осіб, померли – 114 148 людей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 червня лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.