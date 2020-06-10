Бразилія знову відкрила сайт зі статистикою COVID-19 після рішення суду

Бразилія знову відкрила сайт з повними даними про COVID-19 у країні після судового розпорядження відновити публікацію статистичних даних про кількість хворих, які одужали та померли від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє ВВС.

"Бразилія поновила роботу веб-сайту з повними даними про COVID-19 у країні, всього за кілька годин після того, як Верховний суд розпорядився зробити це", - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я припинило випускати статистику летальних випадків та випадків коронавірусу в суботу, що викликало хвилю обурення.

У вівторок суддя Верховного суду розпорядився, щоб уряд оприлюднив дані на тлі звинувачень у цензурі.

Бразилія посідає друге місце у світі за кількістю хворих - і нині там щодня помирає більше людей, ніж у будь-якій іншій країні.

Раніше президент Жаїр Больсонаро заявляв, що зміна в політиці публікації цифр була результатом дій, що вживаються для поліпшення звітності за COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 червня у світі зафіксовано 7 323 762 випадків коронавірусу, зокрема 3 603 893 особи одужали і 413 731 загинула.