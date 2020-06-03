Ізраїль найближчим часом не планує відкривати авіасполучення з Україною – посол

Ізраїль не планує відкривати авіасполучення з Україною, поки показники захворюваності на COVID-19 не знизяться практично до нуля.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

«Я запропонував вашому міністерству (інфраструктури. – ред.) пілотний проєкт, який ми робимо з іншими країнами... Але ми подивилися на ваші цифри (захворюваності на COVID-19. – ред.) – вони далекі від тих, які нам потрібні. У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами”, - сказав дипломат.

Він додав, що, можливо, треба буде повернутися до цього питання в наступному місяці і знову подивитися на цифри.

У цьому контексті Джоель повідомив, що в Ізраїлі графік захворюваності пішов донизу, зокрема в останні дні близько 0,1% позитивних результатів тестів на коронавірус. Водночас в Україні наразі цей показник становить близько 1,23%, а раніше було 1,48%.

“Адже якщо відкритися зараз, то людям доведеться два тижні потім сидіти в карантині, жоден турист цього не захоче. Нам треба буде почекати, поки цифри в Україні знизяться. Крім того, інший важливий фактор – кількість тестів, які ви проводите”, - зауважив посол.

Джоель зазначив, що зараз Ізраїль має сполучення з країнами, в яких такий же рівень захворюваності: Грузія, Греція, Кіпр, Австрія, Австралія, Нова Зеландія.

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“Ми робимо "зелений коридор" між нашими країнами. Людям з цих країн не треба відбувати двотижневий карантин, коли вони прилітають в Ізраїль, а ізраїльтянам – коли вони прилітають в ці країни. Це невеликий крок по відновленню туризму. Але це ще не спільне відкриття всієї країни”, - констатував Ліон.

Якповідомляося, згідно з даними системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки захворювання на COVID-19, з них за добу 483. Одужало вже 10 440 осіб, померло 735 людей.