Українські туристи зможуть потрапити до Туреччини з 1 липня

Туреччина з 1 липня відкриє кордони для іноземних туристів та відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу, повідомляє пресслужба відомства.

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить усі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони окреслили пріоритети розвитку стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною на найближчу перспективу, визначили ключові двосторонні заходи високого рівня, що планується провести після покращення епідеміологічної ситуації, викликаної захворюваністю на COVID-19.

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Глави зовнішньополітичних відомств України і Туреччини домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України та Туреччини відбудеться у місті Анталья.

Міністри також обговорили питання взаємодії у межах міжнародних організацій, зокрема Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина з 1 червня починає поступове відновлення авіасполучення всередині країни.

За даними Worldometer, станом на середину дня 1 червня у світі зафіксовано 6 290 758 випадків COVID-19, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.