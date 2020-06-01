Болгарія відкрилася для туристів із 29 країн

Болгарія з 1 червня відкрила кордони для громадян 29 країн, які бажають відпочити в країні.

Про це повідомляє болгарський портал Vesti із посилання на Міністерство туризму Болгарії.

"Із 1 червня Болгарія прийматиме туристів з 29 держав у зв’язку з початком літнього туристичного сезону 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на територію республіки з метою туризму без 14-денного карантину через усі прикордонні переходи можуть в'їхати туристи з Австрії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Греції, Данії, Румунії, Естонії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Кіпру, Франції, Латвії, Хорватії, Литви, Чехії, Люксембургу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Сан-Марино, Андорри, Монако, Ватикану, Сербії та Північної Македонії.

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Зазначається, що список оновлюватиметься та доповнюватиметься залежно від розвитку епідемічної ситуації та рішень уряду.