Хорватія відкриває кордони для туристів з 10 країн

Хорватська влада оголосила про відкриття кордонів для громадян 10 держав.

Про це заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович, повідомляє Jutarnji.

"Ми змінили рішення про тимчасову заборону перетину кордону для громадян низки країн - Словенії, Угорщини, Австрії, Чехії, Словаччини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Німеччини", - заявив глава уряду Хорватії.

Він додав, що Хорватія "відкрита для туризму", і список країн, громадянам яких буде дозволено в'їзд, буде розширено.

В уряді пояснили, що громадянам названих країн більше не доведеться пояснювати причини в'їзду до Хорватії, і вони можуть в'їхати на тих же умовах, як до пандемії коронавірусу.

Водночас сусідня Чорногорія на початку червня теж відкриває кордони для 9 країн, епідеміологічна картина в яких відповідає критеріям національного Інституту громадського здоров’я. Це перша європейська країна, де останнім часом не фіксувалося випадків захворювання на COVID-19.